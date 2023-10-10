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طقس فلسطين : أجواء صافية ولا تغيير على الحرارة

الخميس 26 سبتمبر 2024 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء صافية ولا تغيير على الحرارة



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الخميس، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل، يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وتوقعت "الأرصاد الجوية" أن يكون الجو، يوم السبت المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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