357 يوما للمجزة في غزة : شهداء بالعشرات وتسليم جثامين 88 شهيدا

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٥٦ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وصل منها للمشافي ٢٨ شهيدا و ٨٥ اصابة .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤١٤٩٥ شهيدا و ٩٦٠٠٦ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وسلمت سلطات الاحتلال عبر الصليب الأحمر جثامين ل ٨٨ شهيدا فلسطيني قتلتهم في أوقات سابقة.

واوقفت وزارة الصحة استلام جثامين الشهداء في مجمع ناصر الطبي مطالبة بتقديم معلومات عن الشهداء.

يذكر انها المرة السابعة التي تسلم فيها إسرائيل جثامين شهداء جرى سرقتهم من أماكن مختلفة من القطاع.

جنوب القطاع

وواصل جيش الاحتلال قصف مناطق جنوب قطاع غزة.

واستشهد خمسة مواطنين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

والشهداء هم : يزيد عبد القادر مطري والشيخ ابراهيم احمد ابو النجا وزوجته ليلى عبد القادر مطري وابناءهم طفل وطفلة.

وفي رفح ارتقى اربعة شهداء بينهم إمرأتين وعدد من الجرحى نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة "عابدين" شمال شرق مدينة رفح.

كما استشهد ثلاثة مواطنين في قصف مماثل شمال المدينة وانتشل مسعفون جثامين ستة مواطنين من خربة العدس ومحيطها.

وسط القطاع

واستشهد مواطن وجرحى إثر قصف الاحتلال لخيمة تأوي نازحين من عائلة فياض قرب دوار الـ 17 غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

واصيب ستة مواطنين بقصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو الحزين" بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقت شهيدة متأثرة بإصابتها في قصف الاحتلال على المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع، أمس.

غزة والشمال

وارتقت شهيدة و ٩ إصابات في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة السحار بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واستهدف الاحتلال لمنزل عائلة ريان بمخيم جباليا وجرى انتشال إصابات من المنزل المستهدف وكذلك المنازل المجاورة.

واصيب ستة من عناصر الدفاع المدني إثر استهداف طائرات الاحتلال مقراً له بحي الدرج وسط مدينة غزة.