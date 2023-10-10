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البيت الابيض : وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله خلال الساعات المقبلة

الخميس 26 سبتمبر 2024 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الابيض : وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله خلال الساعات المقبلة



نيويورك/ وكالات/

قال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية صباح اليوم الخميس، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال الساعات المقبلة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن المسؤولين ذكروا أن وقف إطلاق النار سيستمر 21 يوما، كما زعم الليلة في بيان للرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي انضمت إليه أيضا أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وقال المسؤولون: "خلال هذه الأيام الـ 21، سيجري الطرفان مفاوضات. ونأمل في التوصل إلى حل يعيد".

وأضافوا أن "الاتفاق لن يكون ساري المفعول إلا في لبنان، لكنه سيعمل أيضا على "شراء الوقت لإجراء مفاوضات مع حماس في غزة. ويمكن التوصل إلى حل دبلوماسي".

فيما تصدر بيانات مستمرة من المعارضة الاسرائيلية وأعضاء الحكومة الإسرائيلية برفض وقف اطلاق النار في لبنان.

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