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“حزب الله” يعلن تصديه لمقاتلتين للاحتلال الإسرائيلي في سماء لبنان

الأربعاء 25 سبتمبر 2024 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
“حزب الله” يعلن تصديه لمقاتلتين للاحتلال الإسرائيلي في سماء لبنان



بيروت/سما/

أعلن “حزب الله” الأربعاء، تصديه لطائرتين حربيتين للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، إلى جانب استهدافه مواقع عسكرية شمال الأراضي الفلسطينية.
وقال الحزب في سلسلة بيانات، إن مقاتليه قصفوا “مستعمرة (مستوطنة) حتسور، وقاعدة دادو بعشرات ‏الصواريخ”.
كما أعلن الحزب عن تصدي وحدات الدفاع الجوي الخاصة به “لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏(إسرائيليتين) مقابل بلدتي حولا وميس الجبل بالأسلحة المناسبة، وأجبرتهما على مغادرة الأجواء ‏اللبنانية”.
وأضاف أن مقاتليه استهدفوا “مستعمرة كريات موتسكين ‏بصليات من الصواريخ، وإعادة استهدافها مرة ثانية بصليات من صواريخ فادي 1”.
كما قصفوا “مصنع المواد المتفجرة ‏في ‏منطقة زخرون بصلية من صواريخ فادي 3، بالإضافة لاستهداف مستعمرة ساعر بصليات من ‏الصواريخ”.‏
ومنذ صباح الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام؛ وأسفر عن 615 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2113 جريحا ونحو 390 ألف نازح.
في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في الأراضي الفلسطينية المحتلة إثر إطلاق “حزب الله” مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر “الموساد” بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.
كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

#حزب الله #لبنان

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