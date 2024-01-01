شهيدة و4 إصابات برصاص الاحتلال في قرية عنزا جنوب جنين

جنين/سما/

استشهدت المواطنة زهور قاسم عمور (37 عاما) وأصيبت ثلاث أخريات بينهن مسنة، وشاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في قرية عنزا، جنوب جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها في جنين تعاملت مع شهيدة وأربع إصابات بينها مسنة (73 عاما) أصيبت بالرصاص الحي في الرأس ووضعها حرج جدا، وطفلة (9 سنوات) بحالة حرجة عقب إصابتها بالرأس، وشاب بحالة خطيرة عقب إصابته بالفك، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية عنزا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية عنزا واعتقلت الشاب محمد وليد براهمة، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة طفلة وسيدتين وشاب.