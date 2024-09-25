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إحصائية بالأضرار التي خلفتها صواريخ "حزب الله" نحو "إسرائيل"

الأربعاء 25 سبتمبر 2024 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية بالأضرار التي خلفتها صواريخ "حزب الله" نحو "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

نشر مكتب الصحافة الحكومي في إسرائيل، مساء الأربعاء، إحصائية بالأضرار التي نجمت عن إطلاق صواريخ "حزب الله" نحو إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023.


وقال مكتب الصحافة إن "حزب الله" اللبناني أطلق إلى تاريخ الـ 25 من سبتمبر 2024 أكثر من 9300 مقذوف على إسرائيل.

وأضاف في رسم بياني أن صواريخ حزب الله قتلت 49 إسرائيليا وأصابت 372 آخرين.

وأفاد المكتب الحكومي بأنه تم إجلاء 63500 مدني منذ الـ8 من أكتوبر.

وأشار إلى أن قصف حزب الله لإسرائيل تسبب بحرائق غطت مساحة 197.500.000 متر مربع.


وكثف الحزب هجماته الصاروخية باتجاه إسرائيل، حيث كانت آخر استهدافاته يوم الأربعاء صفد ونهاريا، وأفادت معلومات بأن عددا من الإسرائيليين أصيبوا بصواريخ "حزب الله".

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن يوم الأربعاء أكثر من 100 غارة على مناطق جنوب وشرق لبنان واستهدف خصوصا منطقة النبطية التي تعد المنطقة الأكثر كثافة سكانية في عمق جنوب لبنان.

ووسع الجيش الإسرائيلي استهدافاته إلى أبعد من 120 كلم من الحدود مستهدفا بلدة المعيصرة في لبنان وبلدة جون في الشوف في جبل لبنان.

ودخلت الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من "حزب الله".

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