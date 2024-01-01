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موقع لبناني: طرح وقف التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل يرمي إلى تكرار تجربة الحدود البحريّة

الأربعاء 25 سبتمبر 2024 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع لبناني: طرح وقف التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل يرمي إلى تكرار تجربة الحدود البحريّة



بيروت/سما/

أفادت صحيفة "النشرة" اللبنانية بأن طرح وقف التصعيد بين "حزب الله" في لبنان وإسرائيل يرمي إلى تكرار تجربة الحدود البحريّة.


وقالت الصحيفة: "طرح وقف التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل، يستند إلى وضع مهلة زمنية لمدّة شهر، يجري خلالها التّفاوض عبر المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين لتكرار تجربة الحدود البحريّة، تحت عنوان تطبيق القرار 1701".


ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تأكيدهم أن الإدارة الأمريكية تعارض عملية برية في لبنان، مشيرين إلى أن الإيرانييين لا زالوا مترددين بشأن حرب لبنان.

ومن جهتها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن استعدادات الجيش لتوسيع الحملة ضد "حزب الله"، معتبرة أن إطلاق صاروخ باليستي هذا الصباح على تل أبيب، يزيد احتمالات تنفيذ عملية برية في لبنان.

#لبنان

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