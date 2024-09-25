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أكثر من 50 تصريحا يدعو لإبادة الفلسطينيين في غزة

الأربعاء 25 سبتمبر 2024 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 50 تصريحا يدعو لإبادة الفلسطينيين في غزة



القدس المحتلة/سما/

قالت 3 منظمات حقوقية إسرائيلية، إن القناة الإخبارية “14” اليمينية المتطرفة بثت خلال نحو عام أكثر من 50 تصريحا يدعو إلى إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة.
جاء ذلك حسب ما نقلته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأربعاء، عن منظمات “زولات” للمساواة وحقوق الإنسان، و”هاتسلاخا.. حركة تعزيز المجتمع العادل”، و”الكتلة الديمقراطية”.


وأفادت المنظمات بأنه “منذ بداية الحرب (على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، منحت القناة 14 منبرا لأكثر من 50 تصريحا يدعو إلى الإبادة الجماعية أو يدعمها بحق الفلسطينيين”.


وأضافت أن القناة، الداعمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منحت أيضا منبرا لـ”أكثر من 150 تصريحا يدعو إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
كما “تضمنت عشرات من التصريحات الأخرى، التي بثتها القناة، دعوات إلى الطرد الجماعي لسكان غزة (تهجير) واستخدام التجويع سلاحا في الحرب، بجانب عشرات التصريحات تحرص عنصريا ضد سكان غزة والفلسطينيين (عامة)”، وفق توثيق المنظمات.

طلب تحقيق
وحسب “هآرتس”، “أرسلت المنظمات الثلاث صباح الإثنين رسائل إلى النائب العام غالي بهاراف، دعت فيها إلى فتح تحقيق جنائي ضد القناة 14”.
وأكدت في رسائلها أن “القناة مسؤولة عن التحريض المنهجي والواسع النطاق لارتكاب الجرائم”، مشددة على ضرورة “فرض عقوبات وغرامات باهظة على القناة لانتهاكها القواعد”.
ومستشهدة بقائمة اقتباسات من مقدمي برامج ومتحدثين وضيوف بالقناة، قالت المنظمات إن القناة “14” تحولت إلى “آلة ضغط لارتكاب جرائم حرب” ضد سكان غزة وكثير من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن “القناة 14 لم تستجب لطلب التعليق” على ما ذكرته المنظمات الحقوقية الإسرائيلية الثلاث.

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