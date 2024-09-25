هكذا تضامنت بلدية رام الله مع لبنان

رام الله/سما/

تضامنت بلدية رام الله وسط الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، مع الشعب اللبناني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي هو الأعنف والأوسع والأكثر كثافة منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل قرابة العام.



ورفعت بلدية رام الله وسط الضفة الغربية، العلم اللبناني على مبناها تضامنا مع لبنان ورفضا للعدوان الإسرائيلي عليه.



ونشرت البلدية مقطع فيديو في صفحتها الرسمية على فيسبوك، وكتبت "من قلبي سلام لبيروت.. رفع العلم اللبناني على سواري دار بلدية رام الله".







وأشارت البلدية، إلى أن ذلك "يأتي تعبيرا عن التضامن والتكافل بين الشعبين الفلسطيني واللبناني".



ومنذ صباح الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، وأسفر عن 571 شهيدا، بينهم 50 طفلا و94 امرأة، بالإضافة إلى قرابة الـ1848 جريحا ونحو 390 ألف نازح، وفق وزارة الصحة اللبنانية.



في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في شمال فلسطين المحتلة قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.



ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.



وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها "إسرائيل" بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.