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"أكسيوس": إدارة بايدن تعارض عملية برية بلبنان والإيرانيون مترددون

الأربعاء 25 سبتمبر 2024 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أكسيوس": إدارة بايدن تعارض عملية برية بلبنان والإيرانيون مترددون



واشنطن/سما/

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين اليوم الأربعاء، تأكيدهم أن الإدارة الأمريكية تعارض عملية برية في لبنان، مشيرين إلى أن الإيرانييين لا زالوا مترددين بشأن حرب لبنان.


وقال المسؤولون الأمريكيون، وفق الموقع، إن "القتال الذي أدى إلى مقتل أكثر من 700 شخص في لبنان حرب، حتى لو لم تسمه إدارة الرئيس جو بايدن كذلك.

ولفت المسؤولون إلى أن هدف الولايات المتحدة منع الغزو البري الإسرائيلي للبنان وردع إيران عن التدخل، وقالوا وفق "أكسيوس"، إن "إدارة بايدن أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو معارضتها عملية برية في جنوب لبنان"، وأن "الإيرانيين مترددون جدا الآن في المشاركة بشكل مباشر في القتال بلبنان".

وأعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الأربعاء، البدء باستدعاء لواءين من الاحتياط للعملية العسكرية في الشمال.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قرر تجنيد لواءي احتياط للقيام بمهام عملياتية في القطاع الشمالي، وأن تجنيد هذين اللواءين سيسمح بمواصلة الجهود القتالية ضد حزب الله وحماية مواطني إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن تجنيد اللواءين سيسمح بتهيئة الظروف لعودة آمنة لسكان الشمال إلى منازلهم.

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