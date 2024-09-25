الجيش الإسرائيلي يستدعي لواءين من الاحتياط للعملية العسكرية في الشمال

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الأربعاء، البدء باستدعاء لواءين من الاحتياط للعملية العسكرية في الشمال.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قرر تجنيد لواءي احتياط للقيام بمهام عملياتية في القطاع الشمالي، وأن تجنيد هذين اللواءين سيسمح بمواصلة الجهود القتالية ضد حزب الله وحماية مواطني إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن تجنيد اللواءين سيسمح بتهيئة الظروف لعودة آمنة لسكان الشمال إلى منازلهم.

وكان قائد القيادة الشمالية، اللواء أوري غوردين شدد على أهمية جاهزية الجنود من أجل تغيير الوضع الأمني ​​وتمكين سكان الشمال من العودة إلى منازلهم.

وخلال زيارته قادة وجنود اللواء السابع أثناء تدريبات اللواء على الحدود الشمالية، قال غوردين: "لقد دخلنا مرحلة جديدة من الحملة، ونحن الآن في عملية سهام الشمال".

فيما قال الخبير العسكري الإسرائيلي، يوسي ميلمان: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بتعبئة قوة احتياطية مكونة من لواءين عملياتيين للقيام بمهام في الجبهة الشمالية - هذا لا يشير بعد إلى نية غزو جنوب لبنان برا، لكنه بالتأكيد جزء من محاولة تهديد حزب الله في إطار التدخل الإسرائيلي، سياسة التصعيد التدريجي وتقييمات سيناريو الحالة القصوى.