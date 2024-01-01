الاحتلال الاسرائيلي : 40 صاروخًا على الجليل الأعلى وإصابة مباشرة لمبنى في صفد

القدس المحتلة / سما/

أطلق حزب الله اليوم (الأربعاء) حوالي 40 صاروخًا على إسرائيل في وابل كثيف شمالًا، مما أدى إلى إصابة مباشرة لمبنى سكني في صفد، دون وقوع إصابات.

وفي القصف العنيف على صفد، تم تسجيل عشرات الاعتراضات في سماء صفد وروش بينا. واعترضت القبة الحديدية جزءًا من القذائف الصاروخية، وسقطت عدة صواريخ في مناطق مفتوحة، كما أصاب صاروخ بشكل مباشر أحد المنازل في صفد.

شنت طائرات العدو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق متعددة في لبنان، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة وسقوط ضحايا.

وقد طالت الغارات بلدات النبي شيت، الخضر، الخريبة، الجرد، عدلون، العدوسية، مرتفعات إقليم التفاح، كفرملكي، عدشيت، ياطر، الزهراني، جرجوع، المعيصرة في كسروان، جباع، حاريص، صفد البطيخ، تبنين، كفرمان، جبشيت، جون، النبطية، مرتفعات الريحان وحداثا.

كما استهدفت غارات معادية أطراف جرجوع ومحيط نهر الزهراني، وبين النجارية والغازية قرب منشآت النفط، إضافة إلى بلدة كفرحتى ومرتفعات القطراني والريحان والجبور، وصولاً إلى بلدة جون في قضاء الشوف.

كما واستهدفت غارات إسرائيلية منطقة شتورا في البقاع.

كذلك، شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة استهدفت منطقة في محيط منشأة الزهراني النفطية، من دون إصابة الخزانات بأي أضرار.

وسقط صباح اليوم 3 شهداء في قبريخا . كما واستفاقت البازورية على مجزرة إسرائيلية أخرى راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفلتين.