الاحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء الشهر الماضي

رام الله / سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الأربعاء، إن أسعار تكاليف البناء والطرق في الضفة الغربية، سجلت ارتفاعا خلال شهر آب/ أغسطس الماضي.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.16% خلال شهر آب 2024 مقارنة بشهر تموز 2024، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 122.13 مقارنة بـ 121.93 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.26%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.19%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.16% خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 121.06 مقارنة بـ 120.87 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.26%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.18%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.26% خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 122.14 مقارنة بـ 121.83 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.39%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.19%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.71% خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 117.18 مقارنة بـ 118.02 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.04%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 0.57%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.42%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب 2024 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.22% خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 131.28 مقارنة بـ 131.00 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.54%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 123.62 مقارنة بـ 122.96 خلال الشهر السابق، وأسعار شبكات المياه ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 134.77 مقارنة بـ 134.65 خلال الشهر السابق.

ارتفاع في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.17%، خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 117.72 مقارنة بـ 117.52 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).