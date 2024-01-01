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صاروخ قادر "1"يدخل المواجهة بين حزب الله وإسرائيل

الأربعاء 25 سبتمبر 2024 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صاروخ قادر "1"يدخل المواجهة بين حزب الله وإسرائيل



القدس المحتلة / سما/

يعتبر صاروخ قادر 1 عنصرًا مهمًا في ترسانة حزب الله، حيث يوفر قدرة ردع أكبر ويجعله تهديدًا أكثر جدية لأعدائه، ومن شأن ظهوره في المنطقة تغيير قواعد اللعبة وجعل الصراعات أكثر تعقيدًا وخطورة.

وأعلن حزب الله عن استهداف مقر الموساد الاسرائيلي في تل ابيب مستخدماً صاروخ "قادر 1" البالستي

ويمثل صاروخ قادر 1 تهديدًا مباشرًا لإسرائيل، حيث يمكن استخدامه لضرب أهداف عميقة داخل الأراضي الإسرائيلية.

و الصاروخ الباليستي أو الصاروخ القوسي أو القذيفة التسيارية هو صاروخ يتّبع مساراً منحنياً (أو شبه مداري)، وهو مسار يتأثّر حصراً بالجاذبيّة الأرضيّة والاحتكاك الهوائي. له القدرة على حمل أنواع مختلفة من الرؤوس الحربية مثل الرؤوس الكيميائية (النووية) والشديدة الانفجار أي إنه السلاح الذي لا يعرف الحدود بين الدول.

ويعدّ الصاروخ الباليستي من إمكانات الردع "القوية"، ويمتاز بالقدرة على الوصول الى اهداف بعيدة المدى في أي وقت، وبتكاليف أقل اذا ما قورنت بالطائرات لنفس الغرض.

ويطلق على الصواريخ العابرة للقارات "باليستية" من الكلمة الإنكليزية "Ballistic" وهي اختصارًا لعبارة "the flight of an object through space under the force of gravity only" أي تحرك الجسم في الفضاء تحت تأثير الجاذبية فقط.

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