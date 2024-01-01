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نصرة لغزة ولبنان.. المقاومة في العراق تستهدف مواقع للاحتلال قرب غور الأردن وشمال فلسطين

الأربعاء 25 سبتمبر 2024 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نصرة لغزة ولبنان.. المقاومة في العراق تستهدف مواقع للاحتلال قرب غور الأردن وشمال فلسطين



بغداد/ وكالات/
قالت جماعة عراقية تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق”، ليل الثلاثاء الأربعاء، شن 3 هجمات على جنوب وشمال إسرائيل.
وقالت الجماعة المسلحة العراقية، في سلسلة بيانات عبر منصة تلغرام، إنها “هاجمت بالطيران المسيّر، اليوم، هدفا قرب غور الاردن بأراضينا المحتلة (تقصد إسرائيل)”.
وأضافت أنها “هاجمت بصاروخ كروز من نوع الأرقب هدفا حيويا في شمال أراضينا المحتلة”.
وتابعت أنها “هاجمت بواسطة الطيران المسير هدفا عسكرياً في شمال أراضينا المحتلة”.
وفيما لم توضح الجماعة طبيعة الأهداف التي هاجمتها، أشارت إلى أن هجماتها تأتي “نصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.
بالتزامن مع ذلك، نقلت صحيفة “معاريف” العبرية الخاصة عن الجيش الإسرائيلي إعلانه سقوط مسيرة قدمت من اتجاه الشرق (المواجهة للعراق) بمنطقة وادي عربة جنوب البلاد.
وأضاف أن المسيرة سقطت بمنطقة مفتوحة، دون أن يسفر ذلك عن إصابات.
فيما أفادت “تايمز أوف إسرائيل” الخاصة بأن صحيفة صفارات الإنذار دوت في بلدتين شمالي هضبة الجولان (السوري المحتل) إثر تسلل طائرة مسيرة.
وكانت جماعة “المقاومة الإسلامية في العراق” أعلنت الثلاثاء عن شن هجوم بطيران مسير بمنطقة الجولان السوري المحتل من قبل إسرائيل.

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