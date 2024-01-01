شهيد برصاص الاحتلال في مخيم الفوار

الخليل/ سما/

اعلن اطباء في المستشفى الاهلي بمدينة الخليل، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، عم استشهاد الشاب يحيى دانيال عوض 32 عاما، متأثرا باصابته الحرجة جراء اصابته بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفوار جنوب الخليل.

وكان الشهيد عوض، قد اصيب بالرصاص في الصدر وتم اسعافه الى

مستشفى ابو الحسن القاسم في يطا، وقام الاطباء بانعاش قلبه بعد توقفه، وتقرر تحويله للمستشفى الاهلي لتلقي المزيد من العلاج لخطورة حالته الصحية.

وبعد الاعلان عن استشهاد عوض، اعلنت الفصائل الإضراب الشامل في مخيم الفوار اليوم الأربعاء، كما أعلنت نقابة العاملين في بلدية الخليل عن الاضراب في كافة مرافق واقسام البلدية حدادا على السهيد عوض الذي كان يعمل في قسم صناعة الجمال بالبلدية.

والشهيد عوض متزوج ولديه طفلة لم يتجاوز عمرها العام وزوجته حامل بطفلة أخرى.

وخلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفوار، اصيب أربعة شبان بالرصاص الحي، بضمنهم الشهيد عوض، والآخرون بجروح متوسطة إلى طفيفة في القدم والكتف والظهر، وجرى نقلهم إلى مستشفى ابو الحسن القاسم الحكومي في يطا لتلقي العلاج.