الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية برية في لبنان بعد قصف تل ابيب اليوم

القدس المحتلة / سما/

يستعد الجيش لتوسيع الحملة ضد حزب الله. وقدرت الأوساط الإسرائيلية إن إطلاق صاروخ باليستي هذا الصباح على تل أبيب، يجعل الجيش الإسرائيلي يقترب خطوة اخرى من إمكانية تنفيذ عملية برية في لبنان.

وكشفت قناة كان العبرية عن استعدادات إسرائيلية لعملية برية محتملة في لبنان.

وبحسب موقع واللا العبري ، تواصل القيادة الشمالية تدريب القوات البرية، وقد أجريت مؤخراً عدة تدريبات تحاكي القتال في الساحة الشمالية.

في ظل تزايد الغارات الجوية في عموم لبنان، وقصف تل أبيب يستعد الجيش الإسرائيلي لتوسيع الحملة ضد حزب الله. ويضيف الموقع الاستخباراتي إن الإجراءات الأخيرة تقرب الجيش الإسرائيلي خطوة أخرى من إمكانية إجراء مناورة برية في جنوب لبنان لدرء التهديدات على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

يستعد اللواء المدرع السابع حالياً لاختتام تمرين مهم جداً يحاكي القتال في لبنان ويتطلب من القوات إجراء تعديلات على تقنيات وأساليب قتالية تختلف عن تلك المطبقة في قطاع غزة. وفي الأسابيع الأخيرة، أجريت مناورات لعدة فرق منها 179 و646 و9. وفي الوقت نفسه، ستشارك فرقة الكوماندوز 98 قريبًا في سلسلة من التدريبات الإضافية في الشمال.

بحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن حوالي نصف مليون لبناني نزحوا من منازلهم نتيجة للغارات على عموم جنوب لبنان. ويقول التقرير العبري أن احد أهداف الجيش الإسرائيلي هو تجريد حزب الله من قدراته العسكرية.