355 يوم من العدوان على غزة: شهداء بالعشرات وغارات مكثفة على النصيرات وجباليا

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٥٥ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وصل منها للمشافي ١٢ شهيد و ٤٣ اصابة .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤١٤٦٧ شهيد و ٩٥٩٢١ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وواصل جيش الاحتلال قصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة .

وبلغ عدد الشهداء بالمخيم ٢٥ شهيد خلال الساعات الاخيرة كان بينهم ١٣ شهيد و١١ جريح في قصف منزل لعائلة الوصيفي في المخيم الجديد فيما استشهد ستة مواطنين في قصف منزل آخر وثلاثة شهداء بقصف سيارة لعائلة ابو عودة قرب وادي غزة.

وارتقى ثلاثة مواطنين في غارة إسرائيلية على خيمة للنازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في أرض أبو شمالة شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

جنوب القطاع

وارتقى شهيد في استهداف إسرائيلي لمنطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

وواصل جيش الاحتلال قصف وحرق ونسف المنازل في مختلف أنحاء مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

غزة والشمال

وارتقى شهيدان وإصابات في غارة من طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت منزل بمنطقة القرعة الخامسة ببيت لاهيا شمال قطاع غزة

واستشهد خمسة مواطنين في قصف منزل لعائلة احمد بمنطقة التوأم قرب مخيم جباليا.

وفي حين استشهد ثلاثة مواطنين في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة" جندية" في حي الصبرة جنوب مدينة غزة*