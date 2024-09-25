حزب الله يتبنى استهداف مقر قيادة الموساد في تل ابيب صباح اليوم ..

القدس المحتلة / سما/

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، ان عناصر الحزب أطلقت صباح يوم الأربعاء 25-9-2024 عند الساعة السادسة والنصف صاروخًا ‏باليستيًا من نوع "قادر "1 مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي.‏

فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم منصة الصواريخ التي تم منها رصد إطلاق صاروخ أرض – أرض باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى صباح اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من لبنان بعد دوي صفارات الانذار في منطقة تل أبيب، في خضم التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان صواريخ من لبنان تستهدف تل أبيب لأول مرة في هذه الحرب.

ودوت صافرت الإنذار، صباح الأربعاء، في منطقة تل ابيب الكبرى ووسط البلاد، لتنذر بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة، فيما سمعت أصوات انفجارات في مناطق "الشارون" بعد سقوط صواريخ في مناطق مفتوح، وكذلك نتيجة اعتراضات المنظومات الدفاعية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 20 بلدة في وسط البلاد، وأنه لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة يتم إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب الكبرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من لبنان تم اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية، فيما أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن الصاروخ الذي أطلق من لبنان كان موجها نحو قاعدة "جليلوت" قرب هرتسليا.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الصاروخ الذي أطلقه حزب الله نحو منطقة تل أبيب الكبرى باليستي متوسط المدى.