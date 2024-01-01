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غالانت: حزب الله اليوم يختلف عما كان عليه قبل أسبوع والجيش جاهز لتنفيذ ضربات إضافية

الأربعاء 25 سبتمبر 2024 12:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: حزب الله اليوم يختلف عما كان عليه قبل أسبوع والجيش جاهز لتنفيذ ضربات إضافية



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الثلاثاء إن حزب الله اللبناني بات يختلف اليوم عما كان عليه قبل أسبوع.


وأكد يوآف غالانت خلال زيارة ميدانية لقوات الجيش الإسرائيلي التي أنهت تمرينا يحاكي قتالا بريا في لبنان، وجود ضربات إضافية جاهزة على لبنان.


وجاء في بيان أصدرته وزارته: "أجرى غالانت زيارة ميدانية بمرافقة قائد القوات البرية وقائد مركز تدريبات المشاة للإطلاع على ختام التمرين الذي أجرته قوات اللواء السابع من سلاح المدرعات وكتيبة المظليين 202 والذي يحاكي القتال في المنطقة الشمالية في إطار استعداد القوات لتوسيع القتال".

وأضاف غالانت مخاطبا قواته: "أنا فخور جدا بكم على ما قمتم به وأيضا على ما ستقومون به.. حزب الله اليوم ليس حزب الله قبل أسبوع.. سلسلة الضربات التي تلقاها في القيادة والسيطرة وفي العناصر وفي وسائل القتال كل هذه الأمور هي ضربات قاسية جدا".

وتابع قائلا "لدينا المزيد من الضربات الجاهزة ونعرف ما يجب القيام به وكيفية تفعيل الأدوات".

واستطرد بالقول: "مع ذلك، تذكروا أن حزب الله ليس حماس هناك أشياء مشابهة وأشياء مختلفة.. الوضع يبدو مختلفا والعدو يبدو مختلفا، التهديدات تبدو مختلفة والتحديات مختلفة".

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على ضرورة "الاستمرار حتى إعادة السكان إلى بيوتهم بأمان".


ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار اليومين على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات مكثفة من حزب الله.

وتعرضت مناطق واسعة من لبنان لغارات إسرائيلية من بينها العاصمة بيروت.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان إلى 558 قتيلا من بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا، وفق آخر إحصائية أعلنها وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض.

هذا، وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن ضربات جديدة ضد حزب الله في لبنان.

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