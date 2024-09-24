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"الدفاع المدني" يعلن استشهاد أحد عناصره شمالي قطاع غزة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الدفاع المدني" يعلن استشهاد أحد عناصره شمالي قطاع غزة



غزة/سما/

أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، الثلاثاء، استشهاد أحد عناصره في قصف إسرائيلي استهدف شقته السكنية شمال غرب قطاع غزة، ما يرفع عدد شهداءه منذ 7 أكتوبر إلى 85.

وقال الدفاع المدني، في بيان: "استشهاد أحد منتسبي الدفاع المدني، سائق إطفاء: محمد ماجد حسن أحمد (37 عاما)، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لشقته السكنية في منطقة التوام شمالي القطاع".

وتابع: "باستشهاده يرتفع عدد شهداء الدفاع المدني خلال هذه الحرب إلى 85 من رجال العمل الإنساني".

وفي وقت سابق، قصف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية تعود لعائلة أحمد في حي التوام شمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة ما يتسبب بسقوط شهداء وجرحى.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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