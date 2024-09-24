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"إسرائيل" تقول إنها اغتالت القيادي في "حزب الله" إبراهيم القبيسي

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تقول إنها اغتالت القيادي في "حزب الله" إبراهيم القبيسي



القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه اغتال قائد منظومة الصواريخ والقذائف في "حزب الله" إبراهيم القبيسي بغارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف الجيش في بيان، أن "طائرات حربية أغارت على منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، وقضت على إبراهيم محمد القبيسي قائد منظومة الصواريخ والقذائف في حزب الله".

وأشار إلى أن القبيسي كان برفقة عدد من كبار قادة منظومة الصواريخ في "حزب الله"، أثناء وقوع الغارة، وفق قوله.

وأوضح أن "القبيسي كان مسؤولا عن وحدات الصواريخ المختلفة في حزب الله، وعلى رأسها وحدات الصواريخ الدقيقة الموجهة، وعمليات إطلاق الصواريخ نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل خلال الحرب".

بيان الجيش الإسرائيلي قال إن "القبيسي تمتع بخبرة خاصة ومركزية في مجال الصواريخ وكان مقربًا لكبار قادة القيادة العسكرية في حزب الله".

وحتى الساعة 16:30 (ت.غ) لم يصدر تعقيب فوري من "حزب الله" على بيان الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن "الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية اليوم على الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت بلغت 6 شهداء و 15 مصابا".

وهذه هي الغارة الثالثة التي تشنها إسرائيل على مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال 5 أيام، حيث قتلت الجمعة، 55 شخصا بينهم 7 أطفال، وجرحت 66 آخرين، في عملية لاغتيال القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل إضافة إلى قادة في فرقة الرضوان التابعة للحزب.

وأمس الاثنين، شنت غارة أخرى مستهدفة القيادي في الحزب علي كركي الذي قال حزب الله إن محاولة اغتياله فشلت.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ صباح الاثنين، هجوما هو "الأعنف والأوسع" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر عن 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

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