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أمير قطر يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة



نيويورك/سما/

دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية، والتي تستمر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقال أمير قطر: “لا شريك (إسرائيلي) للسلام في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية (برئاسة بنيامين نتنياهو)”.
وأكد أنه “لا معنى للحديث عن الأمن والسلام والاستقرار بالعالم ما لم ترافقه خطوات عملية تقود لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.

وقال إن “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اليوم من عدوان سافر هو الأشد همجية وبشاعة والأكثر انتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية”، مضيفا “ليست هذه حرب بمفهوم الحرب المعروف والمتداول في العلاقات الدولية بل هل جريمة إبادة بأحدث الأسلحة”.

وانتقد العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، مضيفا: “أوقفوا العدوان الإسرائيلي على غزة، أوقفوا الحرب على لبنان”.
وبشأن وساطة بلاده في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، قال أمير قطر إنها “خيارنا الاستراتيجي، وسنواصل بذل الجهود رغم التشكيك والاتهامات الإسرائيلية حتى وقف إطلاق النار الدائم بقطاع غزة”.
 

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