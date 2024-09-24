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إعلام عبري: مدينة صفد تحترق (شاهد)

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: مدينة صفد تحترق (شاهد)



القدس المحتلة/سما/

أظهرت لقطات مصورة من مدينة صفد شمال إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة في سماء المدينة، نتيجة حرائق اندلعت بعد سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان.


وقالت وسائل إعلام إسرائيلية معلقة على الوضع في المدنية: "صفد تحترق!".


هذا وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري إن "نحو 400 صاروخ انطلقت من لبنان تجاه إسرائيل منذ صباح اليوم (الثلاثاء)".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار يوم الاثنين، على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من حزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاقه هجوما جويا واسعا على أهداف لحزب الله، وأن عشرات من طائراته الحربية شنت مئات الغارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع خلال عدة موجات من القصف

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#مدينة صفد

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