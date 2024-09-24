دخول حوالي 5 آلاف شخص إلى سوريا من لبنان اليوم عبر معبر جديدة يابوس

دمشق/سما/

أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن حوالي 5 آلاف شخص سوري ولبناني دخلوا إلى سوريا من لبنان اليوم عبر معبر جديدة يابوس.



وقالت الصحيفة: "دخل حتى الظهيرة قرابة 2000 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية وهناك عدد مماثل ينتظر انتهاء الإجراءات للدخول كما دخل قرابة 3000 مواطن سوري حتى الآن عائدين من لبنان".



وأضافت أن "إدارة الهجرة أوفدت مزيدا من العناصر لتسهيل عملية دخول الأشقاء من لبنان كما قام محافظ ريف دمشق أحمد خليل بزيارة ميدانية إلى الحدود لتفقد أحوال الوافدين وتوفير كل ما يلزم لتسهيل حركة الدخول".

كما أعلن مدير الدفاع المدني بحمص العميد الركن مهذب المودي إنشاء 5 مراكز إيواء رئيسة في حمص تتسع لحوالي 40 ألف شخص و9 مراكز إيواء احتياطية تتسع لحوالي 25 ألف شخص، مجهزة بكل الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء ومرافق صحية وهاتف وفيها مواد الإيواء الضرورية من حرامات وإسفنج وعوازل وأدوات المطبخ.

وأكد مدير صحة حمص مسلم أتاسي أنه تم وضع كوادر المشافي كلها ومنظومة الإسعاف السريع بحالة استنفار تامة. وتم دعم المنافذ الحدودية الثلاثة مع لبنان الشقيق جسر قمار وجوسيه ودبوسية ومعبر مطربا الحدودي بسيارات إسعاف مجهزة بكوادر وتجهيزات للتدخل في حال الضرورة.