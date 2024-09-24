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نتنياهو يهاجم المدعي العام للجنائية الدولية

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يهاجم المدعي العام للجنائية الدولية



القدس المحتلة/سما/

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بعد لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.


وقال نتنياهو: تحت بند هذا لا يمكن أن يحدث إلا في الأمم المتحدة".


وأضاف: "التقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس مع اثنين من كبار المدافعين عن حقوق الإنسان - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المشهور بذبح المدنيين الأكراد وسجن الصحفيين، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي ينكر المحرقة ويدفع للإرهابيين الذين يقتلون اليهود".

وذكر نتنياهو: "بدلا من إصدار أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد أردوغان وعباس، يظل خان مهووسا بتصوير قادة إسرائيل المنتخبين ديمقراطيا كمجرمي حرب، والذين يسعون إلى شن حرب عادلة باستخدام وسائل عادلة ضد الإرهابيين الذين يرتكبون الإبادة الجماعية.. يا لها من مزحة!".

وخلال استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد على "ضرورة محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها".

هذا وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بتسريع التحقيقات في "جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في الضفة الغربية وقطاع غزة".

#نتنياهو #كريم خان

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