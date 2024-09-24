رئيس البرازيل يرحب بالوفد الفلسطيني في الجمعية العامة بشكل خاص

بيروت/سما/

وسط تصفيق قادة العالم، افتتح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، بترحيب خاص بالوفد الفلسطيني والرئيس محمود عباس.

وحذر الرئيس البرازيلي في كلمته من خطورة الامتداد الجاري للحرب في قطاع غزة إلى لبنان، ودعا إلى وقف إطلاق النار.

وقال لولا “تحول حق الدفاع إلى حق الانتقام، مما يعيق التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ويعرقل وقف إطلاق النار”.

وأكد لولا على ما نادت به البرازيل من إصلاح للأمم المتحدة قائلا إن المنظمة العالمية لا تقوم بدورها في تمثيل العالم ووقف الحروب.

وانتقد إنفاق عشرات المليارات من الدولارات سنويا على الترسانات العسكرية وقال إن تلك الأموال يتعين استخدامها للقضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ.

وقال لولا الذي انتُخب ثلاث مرات لقيادة البرازيل “القضاء على الجوع مجددا هو الالتزام الأكثر إلحاحا لحكومتي”.

ودعا إلى مراجعة ميثاق الأمم المتحدة لإحياء دور الجمعية العامة في تعزيز السلام وإصلاح المؤسسة المتعددة الأطراف.

وقال “استبعاد أمريكا الجنوبية وإفريقيا من المقاعد الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو انعكاس غير مقبول للماضي الاستعماري”.

(رويترز)