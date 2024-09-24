أردوغان لمجلس الأمن: ماذا تنتظرون لمنع الإبادة في غزة؟

نيويورك/سما/

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صمت مجلس الأمن الدولي حيال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، قائلًا: “أيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ماذا تنتظرون لمنع الإبادة الجماعية في غزة وللقول “كفى” لهذا الظلم والوحشية؟”.



جاء ذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، الثلاثاء.



ودعا أردوغان الدول التي لم تعترف بفلسطين إلى الاعتراف بها في أقرب وقت ممكن والوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ في هذه الفترة الحرجة.

وانتقد أردوغان الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنها باتت في السنوات الأخيرة قاصرة عن الاضطلاع بمهمتها التأسيسية وتتحول مع الوقت إلى كيان عديم الوظيفة ومتهالك وخامل.



ولفت إلى أن غزة أصبحت أكبر مقبرة للأطفال والنساء في العالم نتيجة الهجمات الإسرائيلية، مبينًا أن الإدارة الإسرائيلية تتجاهل حقوق الإنسان الأساسية وترتكب تطهيرًا عرقيًا وإبادة جماعية واضحة ضد الشعب الفلسطيني وتحتل أراضيه.



وخاطب أردوغان المؤسسات الإعلامية الدولية، قائلًا: “أليس الصحافيون الذين قتلتهم إسرائيل على الهواء مباشرة واقتحمت مكاتبهم زملاءكم؟”.



وتوجه إلى المجتمع الدولي بالقول: “ماذا تنتظرون لإيقاف شبكة القتل هذه (الحكومة الإسرائيلية) التي تجر المنطقة برمتها إلى الحرب من أجل مستقبلها السياسي؟”.

(الأناضول)