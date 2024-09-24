  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مفوضية أممية تعلن مقتل اثنين من موظفيها في الغارات الإسرائيلية على لبنان

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوضية أممية تعلن مقتل اثنين من موظفيها في الغارات الإسرائيلية على لبنان



بيروت/سما/

 قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن اثنين من موظفيها لقيا حتفهما جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وأعربت المفوضية عن “غضبها وحزنها الشديد” إزاء مقتل موظفيها.

وأوضحت المفوضية الأممية في بيان أن دينا درويش، التي كانت تعمل في مكتب البقاع شرقي لبنان، لقت حتفهما إثر تعرض المبنى التي تقيم به لضربة صاروخية إسرائيلية أمس الاثنين.

وأشار البيان إلى أنه “تم إنقاذ زوجها وأحد أطفالها ويخضعان للعلاج في المستشفى من إصابات خطيرة. وتم انتشال جثتي دينا وأصغر أبنائها على نحو مأسوي اليوم”.

وأضافت أنه تم تأكيد وفاة علي بسمة الذي كان يعمل في مكتب المفوضية الأممية في صور جنوبي لبنان.

وأضاف البيان: “إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غاضبة من قتل زملائنا، ونبعث أحر التعازي إلى أسرتيهما وأحبابهما”.

وأعلنت إسرائيل اليوم أنها تكثف غاراتها الجوية على لبنان، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الشهداء 550 شخصا خلال يومين من الغارات الجوية على جنوبي لبنان وشرقيها وفي الضاحية الجنوبية ببيروت.

وأشار البيان إلى أن “حماية المدنيين ضرورية، ونجدد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) لنزع فتيل التوتر بصورة عاجلة، ودعواته لجميع الأطراف من أجل حماية المدنيين، بما في ذلك موظفي الإغاثة، بما يتماشى مع الالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني”.

(د ب أ)

#لبنان

الأكثر قراءة اليوم

تل أبيب قلقةٌ جدًا من الصواريخ الدقيقة : واشنطن تعارض الاجتياح البري وجنرال يتوقع انهيار الدولة

حزب الله يعلن عن فشل اغتيال القيادي علي كركي في الضاحية..

"وول ستريت جورنال" : "سلاح يوم القيامة" لدى حزب الله سيدمر اسرائيل اذا توسعت الحرب

الرئيس الايراني : حزب الله لا يستطيع مواجهة إسرائيل منفردا

حماس تعلن استشهاد أحد قادتها الميدانيين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

​هآرتس: حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة قادمة إلى غزة وبيروت.. وتل أبيب هي التالية

في تطور دراماتيكي ..حزب الله يقصف قواعد ومطارات عسكرية اسرائيلية

الأخبار الرئيسية

20240924121640afpp-afp_36gz6jq.h-730x438

يديعوت: نصر الله لن يرفع الراية البيضاء وإسرائيل في حرب اللاخيار

undefined

للمرة الأولى.. حزب الله يدخل صاروخ "فادي 3" إلى الخدمة

photo_2024-09-24_16-16-24

بايدن يحذّر من "حرب شاملة" في لبنان

نتنياهو: نصر الله يقود لبنان لحافة الهاوية

4-68-e1727186056406-730x438

غوتيريش: غزة كابوس دائم يهدد المنطقة برمتها ولبنان على حافة الهاوية (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية