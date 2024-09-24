مفوضية أممية تعلن مقتل اثنين من موظفيها في الغارات الإسرائيلية على لبنان

بيروت/سما/

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن اثنين من موظفيها لقيا حتفهما جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وأعربت المفوضية عن “غضبها وحزنها الشديد” إزاء مقتل موظفيها.

وأوضحت المفوضية الأممية في بيان أن دينا درويش، التي كانت تعمل في مكتب البقاع شرقي لبنان، لقت حتفهما إثر تعرض المبنى التي تقيم به لضربة صاروخية إسرائيلية أمس الاثنين.

وأشار البيان إلى أنه “تم إنقاذ زوجها وأحد أطفالها ويخضعان للعلاج في المستشفى من إصابات خطيرة. وتم انتشال جثتي دينا وأصغر أبنائها على نحو مأسوي اليوم”.

وأضافت أنه تم تأكيد وفاة علي بسمة الذي كان يعمل في مكتب المفوضية الأممية في صور جنوبي لبنان.

وأضاف البيان: “إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غاضبة من قتل زملائنا، ونبعث أحر التعازي إلى أسرتيهما وأحبابهما”.

وأعلنت إسرائيل اليوم أنها تكثف غاراتها الجوية على لبنان، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الشهداء 550 شخصا خلال يومين من الغارات الجوية على جنوبي لبنان وشرقيها وفي الضاحية الجنوبية ببيروت.

وأشار البيان إلى أن “حماية المدنيين ضرورية، ونجدد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) لنزع فتيل التوتر بصورة عاجلة، ودعواته لجميع الأطراف من أجل حماية المدنيين، بما في ذلك موظفي الإغاثة، بما يتماشى مع الالتزامات التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني”.

(د ب أ)