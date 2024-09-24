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محتج على حرب غزة يقاطع كلمة رئيس الوزراء البريطاني وانتقادات لرد فعله (فيديوهات)

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
محتج على حرب غزة يقاطع كلمة رئيس الوزراء البريطاني وانتقادات لرد فعله (فيديوهات)



لندن/سما/

قاطع محتج مناصر لفلسطين ومندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في أثناء إلقائه كلمة اليوم الثلاثاء بمؤتمر لحزب العمال في ليفربول.

وتسبب هتاف المحتج في توقف خطاب ستارمر لفترة وجيزة قبل استئنافه، وظهر ستارمر وهو يضحك ساخرا من المحتج وسط تصفيق الحاضرين.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو، على مواقع التواصل وأثار انتقادات لستارمر بسبب رد فعله وضحكته الساخرة، وقوله إن المحتج حصل على تصريحه الدخول لمؤتمر حزب العمال لعام 2019، في إشارة للحزب عندما كان بقيادة جيرمي كوربن، الداعم للقضية الفلسطينية، والذي طرد من الحزب بسبب ذلك و”تلفيق اتهامات له بمعاداة السامية”. والمفارقة أن ستارمر نفسه كان، حينها، ضمن فريق كوربين، الذي فاز بعضوية البرلمان البريطاني في دائرته بشمال لندن كمستقل، وهزم مرشح حزب العمال.

وانتقد الكاتب والمعلق في صحيفة “الغارديان” أوين جونس ـ الذي كان استقال من الحزب ـ سلوك ستارمر تجاه المحتج ضد المذابح الكبيرة في غزة ضد الأطفال، ووصفه  بأنه “حقير حقا”.

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