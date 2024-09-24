استشهاد صحافي بقصف إسرائيلي استهدف منزله جنوب لبنان

بيروت/سما/

استُشهد صحافي لبناني، الثلاثاء، بغارة إسرائيلية استهدفت منزله في بلدة برج رحال بقضاء صور جنوبي لبنان.

وقالت قناة الميادين اللبنانية، في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك”: “ننعى الزميل في الميادين أونلاين هادي السيد، الذي استشهد إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في جنوب لبنان أمس الاثنين”.

بدوره، استنكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي في بيان، “القصف المجنون الذي أودى بحياة مئات المواطنين، وأدى إلى جرح آلاف المواطنين وتشريد عشرات آلاف الأشخاص، وهو قصف يرتقي إلى المجزرة”.

وأعرب القصيفي عن أسفه لـ “أن يكون للصحافة والإعلام نصيبهما من المآسي والمخاطر التي تضرب لبنان”، وقدم التعازي لقناة الميادين.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ صباح الاثنين، هجوما هو “الأعنف والأوسع” على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، أسفر عن 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق “حزب الله” عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات، بينها مدينة حيفا.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.