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بايدن يحذّر من "حرب شاملة" في لبنان

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يحذّر من "حرب شاملة" في لبنان



واشنطن/سما/

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إلى حل دبلوماسي في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان، محذّرا من "حرب شاملة" في هذا البلد.

وقال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن اندلاع "حرب شاملة لا يصب في مصلحة أي طرف. رغم تدهور الوضع، إلا أن التوصل إلى حل دبلوماسي ما زال ممكنا".



 وحض بايدن إسرائيل وحماس على استكمال مقترح لوقف إطلاق النار طُرح قبل أشهر، مؤكدا أمام الأمم المتحدة بأنه ملتزم بوضع حد لحرب غزة.

 وقال في إشارة إلى الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة وقطر ومصر "حان الوقت للأطراف المعنية لإنجاز بنوده".

وأضاف أن الاتفاق "سيعيد الرهائن ويضمن أمن إسرائيل ويحرر غزة من قبضة حماس ويخفف المعاناة في غزة وينهي هذه الحرب".

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