نتنياهو: نصر الله يقود لبنان لحافة الهاوية

القدس المحتلة/سما/

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمواصلة ضرب حزب الله، مشدداً على أن حربه ليست ضد الشعب اللبناني، وإنما ضد حسن نصرالله الذي يقود لبنان إلى حافة الهاوية.

وقال نتنياهو: "سنواصل ضرب حزب الله. أي شخص لديه صاروخ في غرفة معيشته وصاروخ في مرآبه لن يكون له منزل".

ووجه حديثه للبنانيين قائلا: "حربنا ليست معكم وإنما مع حزب الله ونصر الله يقودكم إلى حافة الهاوية.. تخلصوا من قبضة نصر الله من أجل مصلحتكم".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، قالت "القناة 13" الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد لمجلس الوزراء المصغر أن "هدف العمليات هو فصل حزب الله عن حماس".

وفيما يتواصل التصعيد في لبنان بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الثلاثاء، إنه يجب ألا تعطي قواته حزب الله متنفسا، مشددا على أن الجيش سيزيد من وتيرة وتيرة الهجمات على حزب الله.



وقال هاليفي في تقييمه للوضع هذا الصباح: "لا يجوز منح حزب الله مهلة. علينا الاستمرار في العمل بكل قوة. سنسرع العمليات الهجومية اليوم، ونكثف كل التشكيلات القتالية. الوضع يتطلب تحركاً حثيثاً متواصلاً على كافة الساحات".