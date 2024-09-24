غوتيريش: غزة كابوس دائم يهدد المنطقة برمتها ولبنان على حافة الهاوية (فيديو)

نيويورك/سما/

انطلقت الثلاثاء، أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجمع قادة دول وحكومات وممثلين رفيعي المستوى في ولاية نيويورك الأمريكية حتى 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقد ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته الافتتاحية، بالوضع في غزة، واصفا إياه بأنه “كابوس دائم” يهدد “المنطقة برمتها”، ودعا مجددا إلى وقف “فوري” لإطلاق النار.

وشدد أمام قادة 193 دولة في الأمم المتحدة على أن “غزة كابوس دائم يهدد بجر المنطقة برمتها إلى الفوضى، بدءاً من لبنان”.

وحذر غوتيريش من أن “لبنان على حافة الهاوية”، في وقت تواصل إسرائيل توجيه قصف جوي عنيف أسفر عن استشهاد أكثر من 550 شخصا.

وأكد غوتيريش: “علينا جميعا أن نشعر بالقلق حيال هذا التصعيد”.

(وكالات)