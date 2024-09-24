ضابط إسرائيلي رفيع: بعيدون عن حرب شاملة

القدس المحتلة/سما/

قال ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن "حزب الله يتصرف بحذر وبدقة لأنه يدرك أننا لم نستخدم جميع قدراتنا بعد". معتبرا أن "حزب الله يدرك أنه لا يزال لديه الكثير ليخسره"، وأنه رغم التصعيد "ما زلنا بعيدين عن حرب شاملة".

وشدد الضابط، في إحاطة لوسائل إعلام إسرائيلية، على أن العمليات الإسرائيلية تعطل قدرة حزب الله على الرد بالشكل الذي يرغب فيه، رغم أن الحزب لا يزال يحتفظ بقدرات إطلاق الصواريخ، التي زعم أنها "تضررت بشكل كبير"، مشيرا إلى أن حزب الله يختار التريث قبل التصعيد.

وقال الضابط الإسرائيلي إن "حزب الله يتصرف بحذر وحسابات دقيقة لأنه يدرك أننا لم نستخدم كل قدراتنا بعد، ولم نهاجم بيروت حتى الآن. حزب الله يدرك أنه ما زال لديه الكثير ليخسره، ولذلك، قبل أن يتصرف باندفاع، يفهم أن ذلك لن يكون في مصلحته".

وأضاف "نحن ما زلنا بعيدين عن حرب شاملة. العمليات التي نقوم بها والهجمات تعطل قدرته على الرد بالشكل الذي يرغب فيه"، وأضاف الضابط: "قدرات حزب الله في إطلاق الصواريخ والقذائف لم تنتهِ، لكنها تضررت بشكل كبير. لا يزال لديهم القدرة على الإطلاق باتجاه أراضينا".

واعتبر أنه "حتى الآن، النتائج في عمليات الدفاع الجوي (اعتراض هجمات حزب الله الصاروخية) جيدة ومُرضية، لكننا نحتاج أيضًا إلى سلوك مدني جيد".

وفي تعقيب على المجازر التي ارتكبها الاحتلال في لبنان خلال اليومين الماضيين وأسفرت عن استشهاد أكثر من 500 لبناني، قال الضابط: "لا يوجد قتل جماعي - هذا غير صحيح. العديد من الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن مقتلهم هم من عناصر حزب الله"، وادعى أن الاحتلال هاجم "بناء على مراقبة عملية الإخلاء".