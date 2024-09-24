  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تقديرات إسرائيلية بعملية برية ضد حزب الله

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات إسرائيلية بعملية برية ضد حزب الله



القدس المحتلة/سما/

تحدثت تقديرات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن أن التصعيد الحالي مع حزب الله اللبناني سيقود إلى عملية برية داخل لبنان، مشددة على أن الحزب لا يعتزم "رفع الراية البيضاء".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقدير نشرته للكاتب آفي يسسخروف إن "حزب الله سيكون مصمما الآن على أن يثبت بأنه لا يزال يقف على قدميه، وقادر على أن يضرب إسرائيل، حتى بعد أن أصيب الآلاف من نشطائه وصُفي رئيسا أركانه الأخيران إلى جانب قيادة قوة الرضوان".

وذكرت الصحيفة أن "النار نحو إسرائيل لن تتوقف بل بالعكس ستشتد، وكما كان متوقعا فإن النيران انتقلت جنوبا باتجاه المركز"، منوهة إلى أن نصر الله يلعب لعبة خطيرة، رغم أنه لم يكن يريد حربا شاملة تهز كل لبنان بما في ذلك بيروت.

وتابعت: "هو يعرف أن نارا فتاكة أكثر مما ينبغي من شأنها أن تؤدي إلى عملية برية واسعة، لا يعرف أحد كيف ستنتهي، ولا الجانب الإسرائيلي أيضا"، منوهة إلى أن

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن الاستنتاج من جملة التطورات الأخيرة، هو أنه إذا لم نشهد مفاجآت كبيرة، فإنه لأجل دفع حزب الله للانسحاب إلى شمال الليطاني ووقف النار على مستوطنات الشمال، فإن إسرائيل ستعمل بريا في لبنان وستحتل أرضا واسعة.

وأردفت بقولها: "عملية كهذه لن تؤدي بالضرورة إلى وقف تام للنار، لكن يحتمل أن تؤدي بنصر الله لأن يفكر في ترتيب ما"، مضيفة أن "العملية البرية سيكون ثمنها باهظا أيضا في إسرائيل".

وأوضحت أن نصر الله سيحاول مجددا إثبات أنه يواصل إطلاق الصواريخ طالما يستطيع، مشددة على أن حربا كهذه من شأنها أيضا أن تورط إسرائيل في وحل لبناني لأشهر طويلة، دون الوصول إلى حل.

وختمت "يديعوت" بقولها: "لا يبدو في هذه اللحظة أنه يوجد خيار آخر أمام إسرائيل باستثناء، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مبينة أن نصر الله يتمسك دائما بأنه يقاتل من أجل الفلسطينيين، ومن الممكن أن يفكر في الانسحاب إلى ما وراء الليطاني، بحال حدثت صفقة في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

"معاريف" : ترتيبات "بمشاركة دول عربية" للسطرة على قطاع غزة

تل أبيب قلقةٌ جدًا من الصواريخ الدقيقة : واشنطن تعارض الاجتياح البري وجنرال يتوقع انهيار الدولة

حزب الله يعلن عن فشل اغتيال القيادي علي كركي في الضاحية..

"وول ستريت جورنال" : "سلاح يوم القيامة" لدى حزب الله سيدمر اسرائيل اذا توسعت الحرب

الرئيس الايراني : حزب الله لا يستطيع مواجهة إسرائيل منفردا

الكشف عن استخدام حزب الله لسلاح جديد ضد إسرائيل ..

حماس تعلن استشهاد أحد قادتها الميدانيين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الأخبار الرئيسية

photo_2024-09-24_16-16-24

بايدن يحذّر من "حرب شاملة" في لبنان

نتنياهو: نصر الله يقود لبنان لحافة الهاوية

4-68-e1727186056406-730x438

غوتيريش: غزة كابوس دائم يهدد المنطقة برمتها ولبنان على حافة الهاوية (فيديو)

ضابط إسرائيلي رفيع: بعيدون عن حرب شاملة

الناطق السابق لجيش الاحتلال: الاجتياح البرّي أكبر حلم لنصر الله… هي الحرب الأولى لمحور المقاومة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية