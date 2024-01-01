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مصادر عسكرية: التقارير عن تدمير الجيش الإسرائيلي لـ50% من قدرات حزب الله الصاروخية مبالغ فيها

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر عسكرية: التقارير عن تدمير الجيش الإسرائيلي لـ50% من قدرات حزب الله الصاروخية مبالغ فيها



القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن التقارير التي تتحدث عن أن الجيش استطاع يوم أمس تدمير 50% من قدرات حزب الله الصاروخية هو أمر مبالغ فيه.


وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف حوالي 1600 موقع لحزب الله في لبنان أمس، وقصف إلى حد كبير المنازل التي خزن فيها ذخائر، مدعيا أن الذخائر شملت صواريخ كروز وصواريخ قصيرة المدى وصواريخ متوسطة المدى وطائرات بدون طيار متفجرة.


وقال وزير الدفاع يوآف غالانت إن "عشرات الآلاف من الصواريخ دمرت" في الضربات. 

إلا أن مصادر عسكرية قالت لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن تقدير مسؤولي الدفاع الإسرائيليين أن 50% من قدرات حزب الله الصاروخية قد دمرت في الهجمات التي وقعت أمس في لبنان، هي على الأرجح "أرقام مبالغ فيها".

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