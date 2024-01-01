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جيش الاحتلال ينفذ محاولة اغتيال لقيادي في حزب الله ببيروت واستشهاد 6 أشخاص

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينفذ محاولة اغتيال لقيادي في حزب الله ببيروت واستشهاد 6 أشخاص



بيروت/سما/

 أعلنت وزارة الصحة استشهاد 6 لبنانيين وإصابة 15 آخرين في الغارة الإسرائيلية على منطقة الغبيري بضاحية بيروت الجنوبية، اليوم الثلاثاء.

وأكد جيش الاحتلال أنه نفذ ضربة على بيروت، مع تكثيفه الغارات الجوية التي تستهدف حزب الله في لبنان.

وقال في بيان إن “الجيش الإسرائيلي نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت. التفاصيل لاحقا”. وكان تحدث في وقت سابق عن قصف طاول بنى تحتية لحزب الله.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن المستهدف بعملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت هو “إبراهيم محمد قبيسي، رئيس المنظومة الصاروخية في حزب الله”.
وتابعت: “هذه المرة أيضا، تم تنفيذ الهجوم بطائرات إف-35”.
وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم استخدام هذا النوع من الطائرات في اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في يوليو/ تموز الماضي أيضا بالضاحية.

وقال مصدران أمنيان في لبنان، إن الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت استهدفت قياديا بحزب الله ومصيره لم يتضح بعد.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن الغارة الإسرائيلية استهدفت شقتين في مبنى مؤلف من 6 طبقات بمنطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

(أ ف ب)

#الجيش الاسرائيلي #حزب الله #بيروت

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