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دعا السكان إلى إتلافها

حزب الله يحذر سكان شرق لبنان من مناشير إسرائيلية تتضمن رمز مسح “خطير جدا”

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يحذر سكان شرق لبنان من مناشير إسرائيلية تتضمن رمز مسح “خطير جدا”



القدس المحتلة / سما/

حذّر حزب الله الثلاثاء من مناشير تلقيها إسرائيل على مناطق في شرق لبنان تتضمن رمز مسح الكتروني (كيو آر كود) قال إنه “خطير جدا”، داعيا السكان إلى تلفها، وذلك في خضم تصعيد غير مسبوق بين الطرفين.
وقال الحزب في بيان “يقوم العدو الصهيوني بإلقاء مناشير عليها +باركود+ في مناطق البقاع” داعيا السكان إلى “عدم فتح الباركود أو تداوله”.
وتابع “يجب عليكم تلفه مباشرة لأنه خطير جدا ويقوم بسحب كل المعلومات الموجودة لديكم”.
وتتبادل إسرائيل وحزب الله القصف عبر الحدود منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، في تصعيد بدأ غداة اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
ومذاك، وجه الطيران الإسرائيلي مرارا عبر مكبرات صوت تحذيرات لسكان جنوب لبنان، تضمنت تحريضا ضد حزب الله وأمينه العام حسن نصرالله.

والاثنين، تلقى سكان في بيروت ومناطق لبنانية أخرى اتصالات عبر الهواتف الثابتة والنقالة مصدرها اسرائيل، يُطلب فيها منهم إخلاء أماكن وجودهم.
وأثارت الاتصالات حالة من الهلع، وخصوصا أنها تزامنت مع غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت جنوب لبنان وشرقه وأسفرت حتى الآن عن 558 شهيد، بحسب وزارة الصحة.
وتصاعدت حدة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل الأسبوع الماضي، مع سلسلة تفجيرات طاولت آلافا من أجهزة اتصال يستخدمها عناصره في عملية نسبت الى الدولة العبرية، وإعلان الأخيرة شنّ ضربة جوية استهدفت قادة قوة الرضوان، وحدة النخبة في الحزب المدعوم من طهران.

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