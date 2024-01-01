استشهاد 6 مدنيين وجرح 15 اخرين..إسرائيل تعلن استهداف إبراهيم قبيسي رئيس المنظومة الصاروخية في حزب الله

القدس المحتلة / سما/

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إن المستهدف بعملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت هو “إبراهيم محمد قبيسي، رئيس المنظومة الصاروخية في حزب الله”.

وأضافت: “هدف الهجوم في بيروت هو إبراهيم محمد قبيسي، رئيس المنظومة الصاروخية في حزب الله”.

وتابعت: “هذه المرة أيضًا، تم تنفيذ الهجوم بطائرات إف-35”.

وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم استخدام هذا النوع من الطائرات في اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في يوليو/ تموز الماضي أيضا بالضاحية.

وذكرت أنه تم استخدام طائرات إف-35 في محاولة اغتيال محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة “حماس”، واغتيال مساعده مروان عيسى قبل عدة أشهر في غزة.

وتقول إسرائيل إنها اغتالت الضيف وهو ما تنفيه “حماس”.

وأفاد مسؤول في “الهيئة الصحية الإسلامية”، خدمة الإسعاف التابعة لحزب الله الثلاثاء عن سقوط 6 شهداء وعدد من الجرحى وصل الى 15 في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في خضمّ تصعيد غير مسبوق منذ بدء تبادل إطلاق النار بين الطرفين قبل نحو عام.

وقال المسؤول من دون الكشف عن هويته “سقط 6 شهداء جراء الغارة”. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تنفيذ “ضربة محددة الهدف” قرب بيروت.

وأفادت تقارير إسرائيلية أخرى أن “مبنى منطقة الغبيري مؤلف من 5 طبقات، واستهدفت شقتين في الطبقتين الرابعة والخامسة من المبنى عند ساحة الغبيري بالقرب من حسينية الخنسا”.

وفي وقت سابق سمع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت، وعادة ما تكون هذه الانفجارات نتيجة غارات إسرائيلية تستهدف مبان سكنية بهدف اغتيال شخصيات قيادية في المقاومة وهرعت سيارات الإسعاف الى المكان المستهدف فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم الآن أهدافا في بيروت. وحاولت إسرائيل امس عبر غارة في الضاحية الجنوبية لبيروت اغتيال علي الكركي مسؤول منطقة الجنوب في المقاومة الا انها فشلت واعلن حزب الله رسميا ان كركي بخير وغادر المكان قبل وقوع الغارة.

وفي التطورات الميدانية الأخيرة قال حزب الله إنه قصف معسكر إلياكيم التابع لقيادة المنطقة الشمالية جنوب حيفا برشقة من صواريخ “فادي 2”. بالتزامن مع بدء الجيش الإسرائيلي موجة من الغارات الجديدة على قرى وبلدات الجنوب اللبناني والبقاع شرق لبنان.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بسقوط صواريخ أطلقت من لبنان في مناطق عسفيا ودالية الكرمل في محيط حيفا.

وأضافت بإصابة شخص بجروح متوسطة في محيط حيفا نتيجة القصف الأخير من لبنان.

نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مستشفى بوريا بطبريا أنه استقبل 14جريحا إسرائيليا خلال 24 ساعة الأخيرة جراء القصف الصاروخي من لبنان.

كما نقلت عن رؤساء بلديات مدن دخلت في نطاق صواريخ حزب الله أنه لا يوجد ما يكفي من الملاجئ لديها.

وقال رئيس بلدية صفد إن نصف سكان المدينة لا يجدون ملاجئ تحميهم من الصواريخ.

بالمقابل قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ان إسرائيل لن تمنح حزب الله هدنة وعلينا الاستمرار بكل قوة.

وأضاف سنسرع اليوم وتيرة عملياتنا الهجومية ونعززها والوضع الراهن يستوجب استمرار العملية بشكل متعاظم على كل الجبهات.