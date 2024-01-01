"الأونروا" تفتتح مركزَين لإيواء النازحين في شمال وجنوب لبنان

بيروت /سما/

أعلنت وكالة الأونروا أنها فتحت مركزين لإيواء للنازحين في شمال وجنوب لبنان استجابة للتطورات الأخيرة وتوسع العدوان الإسرائيلي.

وافتتحت الاونروا المركزين في مدرسة طوباس بمخيم نهر البارد في الشمال ومركز سبلين للتدريب في الجنوب.

وأوضحت الوكالة أنه "يتواجد موظفو الأونروا المسؤولون عن ادارة هذين المركزين على الأرض لاستقبال النازحين وتقديم الدعم لهم. وحسب الحاجة ستفتح الأونروا مراكز ايواء اضافية. وقد قامت الوكالة بتخزين المواد الغذائية وغير الغذائية مسبقا لدعم النازحين".

وأضافت "تعطي الأونروا الأولوية للاجئي فلسطين في هذه المراكز، الا أنها وبحسب توفر الموارد يمكن ان تقدم المساعدة للاشخاص المحتاجين من جنسيات أخرى خلال أوقات التصعيد. يتماشى هذا الالتزام مع المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة - مثل الكرم والتضامن والمعاملة بالمثل - والتي تعتبر ضرورية في بيئات النزاع. وفي هذا السياق، قدمت الوكالة أمس بعض المواد لبلدية الوردانية في إقليم الخروب لدعم النازحين في المنطقة. كما تستجيب الأونروا أيضا لطلب بلدية صيدا بفتح مدرسة نابلس للنازحين من الجنوب اعتباراً من يوم غد".

وأشارت الوكالة إلى أنه "اعتبارا من اليوم، قامت الوكالة بتفعيل خطتها للاستجابة للطوارئ، والتي تتضمن توفير الاستشفاء في المستشفيات المتعاقدة مع الأونروا للجرحى المدنيين من لاجئي فلسطين المسجلين، بما يتماشى مع سياسة الاستشفاء المتبعة حاليا (قبل تفعيل خطة الطوارىء) لكل مستشفى متعاقد معها".

في السياق، قالت مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس: "نحن نبذل قصارى جهدنا الآن لدعم النازحين في هذه الأوقات الصعبة. ونأمل أن يعم السلام قريبًا".