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الصحة : 18 شهيدا وعدد كبير من الجرحى وسط وجنوب قطاع غزة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 18 شهيدا وعدد كبير من الجرحى وسط وجنوب قطاع غزة



غزة /سما/

واصلت الطائرات الحربية الاسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة اليوم الثلاثاء مع التركيز على وسط وجنوب القطاع ما اسفر عن استشهاد ١٨ مواطنا واصابة اعداد اخرى.
وأعلن الدفاع المدني استشهاد اربعة مواطنين بينهم أطفال، نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين فى مخيم البريج وسط قطاع غزة.
واستشهد مواطنان وهناك إصابات في غارة من طائرات الاحتلال المسيرة بمحيط مطاحن السلام شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وارتقى خمسة من المواطنين منذ ساعات الصباح في مدينة رفح جنوب القطاع منهم شهيدان في قصف اسرائيلي استهدف مواطنين من عائلة ماضي شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وكان خمسة مواطنين استشهدوا واصيب أكثر من 10 إصابات جراء استهداف منزل لعائلة "أبو حرب" في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.
وارتقى شهيدان و5 اصابات جراء استهداف منزلا لعائلة "أبو جربوع" في منطقة التحلية جنوب خان يونس.
وأظهر التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 354 على قطاع غزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 12 شهيدا و 43 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 41,467 شهيدا و 95,921 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

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