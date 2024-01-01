وزير الداخلية اللبناني: البلاد كلها تتعرض للحرب والوضع خطير والكل مستهدف..

بيروت /سما/

قال وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، إن الوضع الحالي في لبنان دقيق وخطير، محذرا جميع اللبنانيين من استهدافهم بالضربات الإسرائيلية.

وقال المولوي، إن سكان الجنوب اللبناني نزحوا بصورة كثيفة بسبب الغارات الإسرائيلية.

وتابع: "تم فتح المدارس والمعاهد لإيواء النازحين، بينما يعمل الصليب الأحمر على إحصاء أعدادهم لتلبية مطالبهم.

وأضاف: "لبنان كله يتعرض للحرب وعلى المواطنين التماسك"، مشيرا إلى أن مطالبة الدول رعاياها بمغادرة لبنان أمر طبيعي.

وتابع: "نأمل ألا تندلع حرب شاملة على لبنان، مؤكدا أن الاعتداءات الحالية كبيرة وتستهدف عددا كبيرا من المدنيين".

ولفت وزير الداخلية اللبناني إلى أن بلاده تطالب المجتمع الدولي بحماية لبنان من الاعتداءات، مؤكدا أن إسرائيل خرقت قرارات مجلس الأمن باعتدائها على لبنان.