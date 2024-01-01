"نيويورك تايمز" : بايدن يدرك بأن فرص التوصل إلى صفقة تبادل بنهاية ولايته ضئيلة

واشنطن / وكالات/

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرك أن فرص التوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق التبادل مع حماس خلال الأشهر الأربعة المتبقية من ولايته أصبحت أقل من أي وقت مضى.

في حين أن خطر نشوب حرب واسعة النطاق لم يكن أعلى من أي وقت مضى. وقال مقربون من الرئيس لصحيفة نيويورك تايمز، وفقا لمصادر في البيت الأبيض، لصحيفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة لم تتمكن حتى الآن من تقديم "خطة وساطة" لوقف نهائي لإطلاق النار، لأنه لا توجد فرصة لأن يدرسها نتنياهو أو السنوار في الوقت الحالي.

كما يشعر مسؤولو الإدارة بالإحباط المتزايد من نتنياهو ويتحدثون عن تبادل الصراخ بينه وبين بايدن.