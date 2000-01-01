مجزرة إسرائيلية بحق عائلة في بعلبك وعدد الشهداء يرتفع الى 500 شهيدا و1650 مصابا حتى الان

بيروت/ سما/

استشهد وأصيب العشرات من عائلة واحدة، فجر الثلاثاء، في مجزرة إثر غارة إسرائيلية على منزل في شعت بالبقاع، بينما أصيب العديد من الإسرائيليين بجروح متفاوتة، وذلك أثناء هروبهم إلى المنطقة المحمية، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة.

وحدثت وزارة الصحة اللبنانية في بيان "حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك، منذ صباح الإثنين"، والتي أدت إلى "استشهاد 500 شخص من بينهم 35 طفلا و58 سيدة وإصابة 1645 بجروح".

وأطلق حزب الله صباح اليوم الثلاثاء، 20 صاروخا اتجاه أهداف اسرائيلية.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن 15صاروخا اعتراضيا أطلقت في مناطق الجليل الأعلى وقضاء حيفا.

فيما ارتقى 10 شهداء من عائلة واحدة في مجزرة إثر غارة إسرئيلية على منزل في شعت بالبقاع جنوب لبنان.