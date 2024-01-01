شركات طيران أوروبية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل بسبب التصعيد

القدس المحتلة / سما/

ألغت شركات طيران أوروبية اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى إسرائيل اليوم على خلفية التصعيد في لبنان.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن من الشركات: ويز إير، مجموعة لوفتهانزا والخطوط الجوية البريطانية، ويورو وينجز وسويس إنترناشيونال والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية وإيبيريا، والخطوط الجوية الأذربيجانية، وخطوط LOT الجوية، وطيران الهند، ورايان إير، وشركة فيولينغ، ودلتا إيرلاينز، وإيزي جيت، ويونايتد إيرلاينز، والخطوط الجوية الكرواتية.

وأضافت أن عددا آخر من شركات الطيران الأجنبية أعلن عن تأخير رحلاته من وإلى إسرائيل.