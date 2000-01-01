الاتحاد الأوروبي:" نحن على شفا حرب شاملة" وفشلنا في وقف الحرب على غزة

نيويورك/ وكالات/

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أنّ" النزاع بين إسرائيل وحزب الله يهدد بإغراق الشرق الأوسط برمته في حرب شاملة".

وقبيل مشاركته في اجتماع في نيويورك لممثلي دول مجموعة السبع، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بوريل "أستطيع أن أقول إنّنا تقريباً على شفا حرب شاملة".

وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي، مئات الغارات ضدّ 1600 هدف لحزب الله في مناطق لبنانية عديدة، أبرزها في جنوب لبنان وشرقه، أسفرت عن سقوط 492 شهيدا، بينهم 35 طفلاً، و1645 جريحاً، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

ووفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، فهذا أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف لبنان منذ بدء تبادل إطلاق النار.

وجدّد بوريل الدعوة إلى وقف لإطلاق النار على طول الخط الأزرق الفاصل بين إسرائيل ولبنان.

وتابع بوريل تحذيره قائلاً "هذا هو الوقت المناسب لفعل شيء ما. يجب على الجميع أن يفعلوا كلّ ما بوسعهم لوقف ما يحصل"، معترفاً بفشل الجهود الدبلوماسية حتى الآن في وقف الحرب في غزة.