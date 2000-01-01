  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الاتحاد الأوروبي:" نحن على شفا حرب شاملة" وفشلنا في وقف الحرب على غزة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي:" نحن على شفا حرب شاملة" وفشلنا في وقف الحرب على غزة



نيويورك/ وكالات/

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أنّ" النزاع بين إسرائيل وحزب الله يهدد بإغراق الشرق الأوسط برمته في حرب شاملة".

وقبيل مشاركته في اجتماع في نيويورك لممثلي دول مجموعة السبع، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بوريل "أستطيع أن أقول إنّنا تقريباً على شفا حرب شاملة".

وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي، مئات الغارات ضدّ 1600 هدف لحزب الله في مناطق لبنانية عديدة، أبرزها في جنوب لبنان وشرقه، أسفرت عن سقوط 492 شهيدا، بينهم 35 طفلاً، و1645 جريحاً، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

ووفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، فهذا أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف لبنان منذ بدء تبادل إطلاق النار.

وجدّد بوريل الدعوة إلى وقف لإطلاق النار على طول الخط الأزرق الفاصل بين إسرائيل ولبنان.

وتابع بوريل تحذيره قائلاً "هذا هو الوقت المناسب لفعل شيء ما. يجب على الجميع أن يفعلوا كلّ ما بوسعهم لوقف ما يحصل"، معترفاً بفشل الجهود الدبلوماسية حتى الآن في وقف الحرب في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

"هارتس" تكشف عن تفاصيل خطة الجنرالات في شمال قطاع غزة..

نائب إيراني يُفجر قنبلة مدوية: طهران متورطة بشراء أجهزة “البيجر” التي انفجرت بلبنان ورئيسي قتل بتفجير جهاز يحمله..

"معاريف" : ترتيبات "بمشاركة دول عربية" للسطرة على قطاع غزة

الاف الشهداء والجرحى في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي الجنوب اللبناني ..

حزب الله يقصف حيفا وتل ابيب ومستوطنات شمال الضفة

نتنياهو: نصف الرهائن في غزة قتلوا وهناك مقترح جديد لصفقة مع حماس

“الشاباك” ينفي تقارير عن اغتيال السنوار في قصف شنّه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة..

الأخبار الرئيسية

مصادر : واشنطن تبلغ لبنان بأن أبواب الدبلوماسية أغلقت وقطر وتركيا على خط الوساطة

354 يوما للحرب على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في غزة

صحة لبنان: 492 شهيدا واكثر من 2000 جريح في قصف اسرائيلي مستمر ..

نتانياهو وجيشه يحذران اللبنانيين من التواجد في مبانٍ بها أسلحة لـ”حزب الله”..

11

حزب الله يعلن عن فشل اغتيال القيادي علي كركي في الضاحية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية