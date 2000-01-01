حماس تعلن استشهاد أحد قادتها الميدانيين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت/ سما/

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن حسين محمود النادر، أحد قادتها الميدانيين بجنوب لبنان، استشهد في غارة إسرائيلية على لبنان اليوم الاثنين.

وفي بيان نشرته الكتائب عبر حسابها بتطبيق تلغرام قالت: “تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارساً من فرسانها الميامين وهو القائد الميداني القسامي حسين محمود النادر “أبو صالح” (من جديدة مرجعيون – جنوب لبنان)”.

وقالت القسام إن النادر هو “فارسٌ من فرسانها الميامين”، الذين شاركوا في المعركة ضد الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ونعت الجماعة الإسلامية في لبنان القيادي حسين النادر، حيث شغل منصب مسؤول هيئة “نصرة الأقصى” في الجماعة.

وشاركت الجماعة الإسلامية عبر جناحها العسكري “قوات الفجر” في معركة “طوفان الأقصى”، وقدمت عشرات الشهداء.

وخلّفت مئات الغارات الإسرائيلية على مناطق عديدة في لبنان الإثنين 492 شهيدا ، بينهم 35 طفلا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات اللبنانية، في أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة.