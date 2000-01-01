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غالانت: نقلنا ثقل الجيش للشمال واليوم ذروة العمليات ضد حزب الله ونصر الله أصبح وحيدا

الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 12:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: نقلنا ثقل الجيش للشمال واليوم ذروة العمليات ضد حزب الله ونصر الله أصبح وحيدا



القدس المحتلة / سما/

أجرى وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، تقييماً ميدانياً في غرفة العمليات، بعد لحظات من الهجوم المركز في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال غالانت: "قبل أسابيع قليلة، قررنا نقل ثقل الجيش الإسرائيلي في المعركة من جبهة الجنوب إلى جبهة الشمال، بهدف إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، الأسبوع الماضي يوضح بشكل جيد ما أتحدث عنه، ففي أسبوع واحد يمكن القول إن (الأمين العام لجماعة "حزب الله" حسن) نصر الله بات وحيداً في القمة من عدة جوانب، بعد أن تلقت (قوات الرضوان) ضربة قاتلة بتصفية كامل قياداتها، وقادة الجبهات، والألوية، وأعضاء الهيئة الرئيسية بقيادة (القائد العسكري إبراهيم) عقيل، لقد أخرجنا وحدات كاملة من الخدمة ضمن تشكيلات مختلفة نتيجة للعمليات التي جرت في بداية الأسبوع، إذ تم استهداف عدد كبير من المقاتلين".

وأضاف غالانت: "أعتقد أن هذا اليوم هو ذروة العمليات، اليوم وصلنا فعلياً إلى وضع تم فيه تعطيل عشرات الآلاف من الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ الدقيقة وغيرها، لهذه العملية تأثير حاسم على قدرات (حزب الله)، وهي عملية ينفذها الجيش الإسرائيلي باحترافية وتواضع وبجودة عالية جداً، وأنتم تستحقون كل التقدير، ما تم بناؤه خلال 20 عاماً، منذ حرب لبنان الثانية، يتم تدميره الآن".

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