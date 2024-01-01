  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

حكومة نتنياهو تفرض حالة الطوارىء في عموم إسرائيل فورا

الإثنين 23 سبتمبر 2024 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة نتنياهو تفرض حالة الطوارىء في عموم إسرائيل فورا



القدس المحتلة / سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين، بأن الحكومة صدقت بشكل مستعجل على إعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في كل أنحاء البلاد، يدخل حيز التنفيذ فورا ولمدة أسبوع.

وجاء قرار الحكومة الإسرائيلية عقب الأنباء التي نشرتها صحيفة "هآرتس" العبرية حول اغتيال قائد المنطقة الجنوبية في "حزب الله" علي كركي بغارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي اليوم الاثنين، على لبنان، حيث نفذت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 200 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.

وذكرت مصادر لبنانية أن رسائل تصل إلى هواتف المواطنين اللبنانيين من قبل إسرائيل تنصّ على التالي: "إذا أنت متواجد بمبنى به سلاح لحزب الله، ابتعد عن القرية حتى إشعار آخر".

وتوعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتنفيذ المزيد من الهجمات وتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، معتبرا أن ما تقوم به إسرائيل هو "تغيير موازين القوى".

وحذر نتنياهو الإسرائيليين من "أننا نقف أمام أيام صعبة وطويلة" وطلب من الجميع "الانصياع لتنبيهات الجبهة الشعبية" مشددا على ضرورة "الوقوف سويا حتى النصر".

وتأتي هذه التصريحات بينما استشهد  أكثر من 200 شخص وأصيب 700 آخرون بينهم أطفال ونساء ومسعفون، جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة وغير المسبوقة على بلدات وقرى جنوب وشرق لبنان، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.

الأكثر قراءة اليوم

نائب إيراني يُفجر قنبلة مدوية: طهران متورطة بشراء أجهزة “البيجر” التي انفجرت بلبنان ورئيسي قتل بتفجير جهاز يحمله..

مئات الشهدا والجرحى في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي الجنوب اللبناني ..

شاهد..المقاومة العراقية تقصف قواعد عسكرية اسرائيلية بسرب من المسيرات ..

نتنياهو: نصف الرهائن في غزة قتلوا وهناك مقترح جديد لصفقة مع حماس

“الشاباك” ينفي تقارير عن اغتيال السنوار في قصف شنّه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة..

غوتيريش: ليست "الأونروا" وإنما إسرائيل هي التي دعمت "حماس" من اجل تفتيت القيادة الفلسطينية

حزب الله يقصف حيفا وتل ابيب ومستوطنات شمال الضفة

الأخبار الرئيسية

11

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارة دقيقة في بيروت وأنباء عن استهدافها قياديا كبيرا في حزب الله

حزب الله يقصف حيفا وتل ابيب ومستوطنات شمال الضفة

مئات الشهدا والجرحى في قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي الجنوب اللبناني ..

"هارتس" تكشف عن تفاصيل خطة الجنرالات في شمال قطاع غزة..

نائب إيراني يُفجر قنبلة مدوية: طهران متورطة بشراء أجهزة “البيجر” التي انفجرت بلبنان ورئيسي قتل بتفجير جهاز يحمله..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية